指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは6月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身を撮影する両親の姿を披露しました。【写真】大谷映美里、両親の姿を公開！「ずっと家族と仲良くて愛に溢れてる！！」大谷さんは「いつも可愛く撮ってくれてありがとう」とつづり、2枚の写真を投稿。2枚目の写真では、大谷さんをスマホで撮影する母親と、母親の隣で大谷さんを見つめる父親の姿を