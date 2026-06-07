本四高速によりますと、きょう（7日）12時15分現在、瀬戸中央自動車道は、強風のため、児島IC～坂出ICの上下線で二輪通行止めとなっているということです。 この区間では、けさ午前9時39分から、強風のため時速50キロの速度規制が行われています。