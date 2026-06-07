「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、お得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の店舗で開催。今回は6月9日（火）より発売される第2弾のラインナップをまとめて紹介する。【写真】バスチーも約51％増量！第2弾のラインナップ一覧■2つの商品を一度に楽しめるパンも今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第2弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2