北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイでキャンプを張っている日本代表は現地６月５日、４日目のトレーニングを実施した。全体トレーニングの後、中村俊輔コーチの下で、伊東純也、久保建英、菅原由勢、田中碧、鎌田大地が直接FKの練習をしていた。その後の取材で伊東は、「今日は俊さんに呼ばれて、映像を撮って、呼ばれた人だけやっていたという感じだった」と説明した。「サイド（からのFK）とかコーナー（キ