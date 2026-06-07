任期満了に伴う南島原市長選挙が7日告示され、午前11時半までに現職と新人2人のあわせて3人が立候補を届け出ました。 南島原市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で元島原半島観光連盟会長の相川 武利候補(65)、新人で前市議会議員の隈部 和久候補(63) 、現職で4期目を目指す松本 政博候補(78) のいずれも無所属の3人です。 南島原市長選挙は前回は無投票となっていて、8年ぶりの選挙戦となります。 立候補の受け付けは