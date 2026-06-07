NPB(日本野球機構)は7日、阪神・森下翔太選手への制裁について発表しました。この制裁とは、前日6日の楽天戦で森下選手が退場処分となった件に付随するもの。この日、森下選手は「3番・レフト」でスタメン出場したものの、5回に迎えた第3打席での空振り三振判定に不服そうな態度を見せていました。さらにこの際、球審に対して声かけ。NPBによると「互いに言葉を交わした後、このやり取りを止めるよう眞鍋球審は警告したが、森下選