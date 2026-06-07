演歌歌手の市川由紀乃（50）が3日、自身のブログを更新。テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）出演時のオフショットを公開し、母親と俳優でタレントの黒柳徹子との“貴重な3ショット”を披露した。【写真】「感激で胸がいっぱい」家宝にする！市川由紀乃＆母＆黒柳徹子との“貴重な3ショット”市川は「『徹子の部屋』皆さま、ご覧いただけましたか？」と切り出し、「今回の収録も番組スタッフの皆さまが、お母さまも