フリーアナウンサーの中川安奈（32）7日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。プライベートで、サッカーW杯北中米大会を観戦する計画を立てたことを明かす場面があった。「私、生の雰囲気を味わいたくプライベートで現地に行くことにしました」と告白。日程については、「決勝トーナメントの1回戦なので、森保ジャパンがドンピシャで来てくれるといいなって」と期待していた。11日開幕のW杯北中