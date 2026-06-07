【バンコク共同】ラオス中部サイソンブン県で、大雨による増水で5月20日から洞窟に閉じ込められた地元男性の捜索を救助隊が打ち切った。遭難から約10日後に5人を救助して生還させたが、残る2人は行方不明で発見できなかった。ラオスやタイのメディアが7日までに伝えた。救助隊には2018年にタイ北部の洞窟でサッカーチームの少年ら計13人が遭難した際の奇跡の救出劇で活躍した潜水士も参加し、注目が集まった。遭難から2週間以