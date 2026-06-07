◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、2安打1失点で5回まで投げ終えた。初回に先制を許したが、直後に味方打線の大量援護を受け、2回以降は本来の投球でアウトを重ねた。この時点で今季6勝目の権利を手にした。課題の初回につかまった。ロサンゼルス近郊のアナハイムに本拠を置くエンゼルスと