【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0（2試合合計2−5）ヴィッセル神戸（6月6日／メルカリスタジアム）【映像】至近距離ヘッドを超反応セーブ！ヴィッセル神戸GK権田修一が圧巻のセーブを披露した。至近距離から放たれた強烈なヘディングシュートを阻止すると、解説の林陵平氏も「権田ハンパない！」と大興奮だった。神戸は6月6日、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンドの1、2位決定戦第2戦で鹿島アント