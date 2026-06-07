ＷＥＳＴ．の中間淳太が７日、都内で自著「中間淳太の満福台湾ガイド」発売記念会見を開催した。台湾にルーツを持ち、小学４年から６年間、台北で過ごした中間が台湾グルメや観光を案内する一冊。４月に発売を迎え「とにかくうれしいですね。デビューしてから初めて立った舞台で『日本と台湾の架け橋になるんだ！』ってセリフがあったんですけど、それが１２年越しにかなってうれしいです」とかみ締めた。周囲の反響について