◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日２０時５分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）＝枠順確定１着賞金は地方競馬で最高額の１億円。３歳ダート３冠の２冠目に出走する３歳牡馬１６頭の枠順が６月７日、確定した。ＪＲＡ勢では、羽田盃で３馬身差をつけて逃げ切り、２冠目を目指すフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は６枠１２番に決定した。戸崎圭太騎手は勝てばＪＲＡ移籍前に２０