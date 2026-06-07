ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英が７日、都内で写真集「知英写真集ＳｔｉｌｌＭｅ」（主婦と生活社）の記念イベントを行い、来年控えるグループのデビュー２０周年に言及した。ＫＡＲＡは２００７年にデビュー。知英は翌０８年に加入したが、「とってもめでたいし、自分の人生の半分以上をＫＡＲＡの名前と生きている。離れられない人生の一部になっているし、メンバーも家族のような姉妹みたいな関係でとっても大切。たく