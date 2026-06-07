主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３４）を欠いたヤンキースをめぐるトレード報道が過熱している。ジャッジは右肋骨の疲労骨折で１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入り。再検査を受ける４〜６週間後までは少なくとも離脱する見込みだ。スタントン、ドミンゲスも戦列を離れており、米メディアでは代役候補としてエンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）を筆頭に多くの名前が連日、取り沙汰されている。そんな中、スポーツ専門