◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）広島は、オリックス戦の試合開始時間を１４時３０分に変更することを発表した。この日の広島は午前中から雨。ただ、夕方にかけて天気は回復見込みで、当初の１３時３０分から１時間遅らせて試合開始を目指すことになった。広島は岡本がチームトップタイの４勝目をかけて先発。プロ初勝利を目指すオリックス・宮国と投げ合う。