米ウィスコンシン州で、高速道路の出入り口付近に捨てられた子猫が、救助した州警察の警察官に引き取られる出来事があった。米紙ニューヨーク・ポストが６日、報じた。ウィスコンシン州警察による先のフェイスブック投稿によると、ブロディ・シュミッツ巡査は、あるドライバーから「州間高速道路９０号線近くで走行中の車から誰かが子猫たちを投げ捨てるのを見た」との通報を受けた。問題の車は発見されなかったが、子猫のう