梅雨前線の通過に伴い、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、6日夜から7日あさにかけて大雨となりました。 鹿児島地方気象台によりますと、低気圧や梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では6日夜から7日あさにかけて大雨となりました。 県の雨量計では、屋久島町で7日午前6時50分までの1時間に91ミリの猛烈な雨が降りました。 気象台は、屋久島町に一時、レベル4の土砂災害危険