【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の秋野暢子が6月6日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「一工夫でさらに美味しそうに」定番のトースト朝食◆秋野暢子、朝食公開秋野は「のんびり朝ご飯です。トースト、いい感じで焼けてますね」とコメントし、縦横に切れ目の入ったこんがりと焼けたトーストにブルーベリーときなこを添えたヨーグルト、コーヒーや栄養ドリンクなどが並ぶ朝食の食卓を公開。「こ