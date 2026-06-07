第二次世界大戦後、ブレトンウッズ体制の下で資本移動は制限され、先進各国は完全雇用や所得分配を重視する政策を採用した。自由化やグローバル化も進めたが、あくまで各国の社会契約を侵食しない範囲で行い、国際政治と国内政治の均衡が担保された。 重要なのは、自由化やグローバル化を否定したのではなく、社会の内部に埋め込んだことだ。これを政治学者のジョン・ラギーは「埋め込まれた自由主義」と呼