俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でエッセイストの内田也哉子さん（50）の証言による赤面エピソードを明かされる場面があった。番組は也哉子さんへアンケート取材を行ったとし、アシスタントMCの同局・宇賀神メグアナウンサーが内容を紹介。也哉子さんが本木の普段の様子について「普段から、家でもきちんとしたたたずまいの夫ですが、旅先で入ったお店のガラスに