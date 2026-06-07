韓国のガールズグループ「KARA」のメンバーで、女優の知英（32）が7日、都内で約10年ぶりの写真集「StillMe」（主婦と生活社刊）の発売を記念した取材会を開いた。撮影をした沖縄について、「個人的に凄く好きで、人生で初めて行った海外でした。フリーダイビングが好きで潜りにも行きます。プライベートでもお仕事でも思い出がたくさんある場所で撮影できて嬉しかった」と笑った。写真集では、初めて水着姿も公開。「普段