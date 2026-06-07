元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。泊まってみて良かったという街を明かした。5月30日に主演舞台「はがきの王様」が大阪で大千秋楽を迎えた松岡。「いつものことですが、他のキャストの方々は劇場近くのホテルにお泊りだったんですけど、自分はサウナがあったほうが楽だってことで、またサウナのあるビジネスホテルに私だけ泊まるっていう」と共演者とは別のホテルに宿