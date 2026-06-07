◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第3日（2026年6月6日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）13位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が68と伸ばし、通算4アンダーで5位に浮上した。首位とは2打差で最終日を迎える。22位で出た山下美夢有（24＝花王）は69で回り、1アンダーで5打差の16位に上がった。3位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は74と落とし、9位から73で回った神谷そら