俳優の芳根京子（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルのぞくオフショットを披露した。【写真】「うーん、好き！」お腹“チラ見せ”の爽やか初夏コーデを披露した芳根京子芳根は「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日。さぁ6月だ。初日までちょうど1週間。最後の大詰め頑張ろう」とつづり、ウエストを“チラ見せ”したボーダーのトップスにグレーのジャケットを羽織り、緑豊かな公園のような場所を歩