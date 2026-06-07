今回は、夫の定年退職の日、離婚を決めたエピソードを紹介します。「俺のおかげで今までいい暮らしができただろ？」と言われても…「結婚して30年たちましたが、夫との関係は冷え切っています。夫はこれまで私をさんざんバカにし、義母の世話を押し付けてきました。もちろん家事も育児も全部私ひとりでしていました。そのせいで時間がなく、パート勤務をしていたのですが、夫には『高卒のお前じゃパートしかできないしな』と言われ