女優やファッションモデルとして活躍する岡本夏美さんが4日、自身のX(@723natsumi_okmt)で日本代表のアウェイユニフォームを着た姿を披露した。岡本さんは2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた観戦コーデ企画で『non-no web』に登場。「サッカー日本代表アウェイユニフォーム、めっちゃ可愛いです。着こなしの参考になったら嬉しいです!」と綴り、2枚の写真を掲載している。このポストに対し、「笑顔の可愛さW杯