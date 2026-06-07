サンアントニオ・スパーズとの「NBAファイナル2026」で、ニューヨーク・ニックスはアウェーで2連勝を飾り、会場を敵地フロストバンク・センターからホームのマディソン・スクエア・ガーデンへ移し、第3戦へ臨む。 このシリーズで、ニックスは6月4日（現地時間3日、日付は以下同）の第1戦を105－95、6日の第2戦では105－104の1点差で制した。そのチーム