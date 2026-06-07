FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、7月29日にリリースするメジャー1st CDシングル『夏いぞん』より、タイトル曲「夏いぞん」を6月10日に配信。また、6月8日にTikTok、Instagramにて同曲の一部を先行配信する。 （関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡） 本楽曲は、“令和の夏恋”をテーマにした新感覚夏ソ