藤枝MYFCは7日、MF松下佳貴(32)との契約が満了となり、J2・J3百年構想リーグをもってチームを離れることを発表した。松下は阪南大時代の2015年に特別指定選手としてヴィッセル神戸に所属し、翌2016年に正式加入。2019年にベガルタ仙台へ完全移籍し、6シーズンにわたってプレーした。そして2025年に藤枝へ。同シーズンはリーグ戦15試合に出場したが、今季は1試合の出場だった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF松