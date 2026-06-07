横浜FCは7日、DF新保海鈴(23)の運転する普通乗用車が、東京都町田市の路上で軽微な物損事故を発生させたと報告した。公式サイトによると、事故が起きたのは1日の16時50分頃。駐車中の新保の車が方向転換のため後方発進をする際、新保の車のタイヤと後方に駐車中の車(無人)のタイヤが接触した。新保に怪我はなく、警察への届け出と対応は完了しているという。クラブは「今回の件につきまして、お相手の方とご家族には多大なる