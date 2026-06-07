ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。初回の第2打席に今季11号2ランを放った。 ■内野安打で口火を切る 大谷は打率3割を超えるなど好調を維持していたものの、前日は無安打に終わっていた。迎えたこの日は初回から打棒を発揮した。1回裏、大谷は先頭打者として内野安打で出塁すると、打者一巡した1死二塁の場面で第2打席を迎えた。大谷は2番手ブレント・ス