北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」初の全国流通盤「青春の種」発売を記念したソロインタビュー3部作。亀子にかの第2部では、センターポジションを任される彼女の輪郭に迫る。（推し面取材班）今年3月末に新メンバーを迎え、現在の7人体制へと移行して約2カ月。新体制の強みを問うと、確信に満ちた声が響いた。「『個性の強さ』ですね。7人いるとグループとしては多い方だと思うんですが、全体的にちょっと内向的な