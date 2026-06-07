NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。日本ハムは山粼福也投手の登録を抹消しました山粼投手は前日6日のヤクルト戦で、7番投手で今季初の先発登板。6回途中4安打無失点で今季初勝利を手にしていました。また“打者・山粼”は、3打数無安打で、ヒーローインタビューでは悔しさも口にしていました。