11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表は6日、メキシコ1部ティグレスの練習場でトレーニングを行った。全体練習後には中村俊輔コーチが“直接FK塾”を開校。指名された久保建英、伊東純也、鎌田大地、菅原由勢、田中碧の5選手が中村コーチの見つめる前でキックを披露した。直接FKによる得点はW杯では2010年W杯南アフリカ大会1次リーグ第3戦デンマーク戦の本田圭佑＆遠藤保仁の共演を最後にない。森保ジャパンでは18、19年