◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。5月29日（同30日）フィリーズ戦以来、出場7試合ぶりとなる11号本塁打を放った。本塁打球をキャッチしたのは左中間席で観戦した、カリフォルニア州在住で油圧機械の整備士のアントニオ・フローレスさん（43）は興奮冷めやらなかった。大谷が初回にし