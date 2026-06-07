元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。父の長嶋茂雄さんの超高額の盆栽を壊した過去を明かして、かまいたちの２人を驚かせた。この日は「日本伝統文化のゲンバ」をテーマに、濱家隆一、山内健司とともに都内の盆栽店を訪れた。一茂は「うちの親父がよく盆栽買ってて。結構、高い盆栽買ってましたよ」と回想。「キャッチボールやってて、１個か２個割っちゃたけどね