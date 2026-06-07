俳優の高橋光臣が6日までにInstagramを更新。DAIGO＆北川景子夫妻とのディズニーシーでのオフショットを公開した。【別カット】北川景子、ディズニーシーで笑顔高橋が「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目には、ミッキーマウスの顔を模したサングラスをかけた高橋とキャップをかぶって笑顔で佇む北川との2ショット、2枚目の写真は、高橋とサングラス姿のDAIGOがカ