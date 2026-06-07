女優の柏木由紀子が4日までにInstagramを更新。愛犬と過ごすオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】柏木由紀子78歳、愛犬を連れて笑顔の全身ショット柏木が「ある日のポワン袖」と投稿したのはアニヴェルセルカフェ 表参道で撮影されたオフショット。写真には、レースのあしらわれたトップスとブラックデニムという装いの彼女が愛犬と笑顔で過ごす姿が収められている。投稿の中で彼女は「体型カ