◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。メジャー２勝目を狙う片岡尚之（ＡＣＮ）は単独首位で出て、８番のダブルボギーなど前半で１つ落として通算８アンダーの首位。大会初出場でツアー初優勝を狙う２５歳の出利葉（いでりは）太一郎（フリー）は１打差