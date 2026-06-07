本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。初回に内野安打＆11号2ランを放ち、チームは一挙9得点。エンゼルスに同情する日本人ファンが続出した。エンゼルスに1点先制されて迎えた初回の第1打席。大谷は内野安打を放ち、続くパヘスの逆転2ランを呼んだ。ドジャース打線は大爆発でウォードまで6連打。相手失策も絡んで7-1となり、大谷はこの