AIが、最新曲「It’s You」（日本テレビ 日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌）の韓国語ver.を本日7日に配信リリースした。アーティストAIの真骨頂である極上R＆Bバラードとして、ドラマ『10回切って倒れない木はない』のために書き下ろした新曲「It’s You」。ドラマでは日本と韓国が舞台となっていることを受け、今回AIにとって自身初となる韓国語ver.でのリリースが実現した。ドラマの展開と共に聴く側の趣も変わっ