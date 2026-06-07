巨人は７日、ファン投票でヒーローを選出する「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！月間ベストヒーロー賞」の５月度の受賞者が、投手部門は戸郷翔征投手、野手部門は坂本勇人選手に決定したと発表した。９日から「５月度月間ベストヒーロー」記念グッズを受注販売する。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱われる。戸郷は５月１９日・ヤクルト戦（いわき）で今季初勝利。同２７日のソフトバンク戦（東京ドーム）で２勝目をマー