プロボクシングのＩＢＦ世界フライ王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝を３―０の判定で下し２度目の防衛に成功して一夜明けた７日、愛知・常滑市内で会見。同興行でＩＢＦ世界スーパーフライ級新王者となったアンドリュー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝との対戦に「いつでもやりたい」と語り、世界３階級制覇への意欲を示した。Ｖ２戦はジャッジの採点こそ６〜１０ポ