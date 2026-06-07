◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）最終組がハーフターンした。２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は前半の９ホールを１バーディー、１ボギーの３６。６番パー５で痛恨のボギーを先行させたが、７番パー３でバーディーを取り返した。通算７アンダーでスコアを伸ばせなかったが、首位タイをキープした。日本ツアー４勝で現