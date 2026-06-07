【マクドナルド】では、今年もインパクト抜群な「どデカメニュー」を発売。2019年の初登場時から約6年ぶりに復活した昨年は、SNSでも注目が集まり、どの店舗でも売り切れが続出するほどの人気ぶりでした。そこで今回は、今年こそ食べたい！ 期間限定の巨大メニューをチェックしていきます。 ドリンクはMサイズの約2倍！ 5月20日より販売中の「グランドコーク」は、Mサイズの約2倍の量が楽しめる期間限