呪イ系アイドル・マザリと、着物デザイナー・石川成俊の手がける現代着物ブランド・iroca（イロカ）のコラボレーションによるオリジナル浴衣「月下蟲姫（ヨミ：ゲッカチュウキ）」とオリジナル帯「マザリ」が完成。以前、BARKSで行った蛇喰ホムラインタビューで語られていたコラボプロジェクトがついに形になった。浴衣と帯ともに「MAD’S iNKオンラインストア」にて受注販売が決定。それに合わせて、マザリメンバー6人の着用写真