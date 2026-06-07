ＡＫＢ４８の長友彩海が７日、都内で１ｓｔ写真集「予定外の瞳」の発売記念イベントを開催し、今年で１０周年を迎えるアイドル活動について語った。１０年で印象に残っている思い出を問われると「柏木由紀さんがプロデュースしてくださったコンサートでコンサート選抜に選んでくださったこと」と回答。「選抜に入れたあの瞬間は一個スイッチが変わりましたし、今でも忘れられない思い出に残っています」と明かした。８月にリ