皆さんは、「これくらい」と体調不良を後回しにしてしまった経験はありませんか。大したことないと自宅療養することを選び、病院へ行くタイミングを逃してしまいがちですよね。今回は、楽観的な性格ゆえに受診を先延ばしにし、医師から本気で叱られた筆者の友人Y子のエピソードをご紹介します。 「大丈夫！」が口ぐせの超がつく健康体 Y子は60代の主婦。明るく活発な性格で、地域の集まりや趣味のサークルにも積