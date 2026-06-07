気象庁は、5月末から防災気象情報を大きく変えました。改善の目的は「住人の避難をすすめるため」です。命を守る重要な情報ですので、何回かに分けて改善点を説明します。これまでのものは、ごちゃごちゃとしていてわかり難くなっていました。今回、気象庁は専門家らによる検討会で議論を重ね、いろいろ整理してスッキリさせました。新しい防災気象情報は、警報が出た時に「どんな避難行動をとればいいのか」が分かるようにしてあ